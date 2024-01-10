ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１０日、活動休止を発表したお笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志を巡りこの日発売の「週刊文春」が新たな性的行為強要疑惑を報じたことを伝えた。松本に関しては、昨年１２月に「週刊文春」が２０１５年の一般女性との性的行為強要疑惑を報道。この報道を受け、所属の吉本興業は「当該事実は一切なく、本件記事は本件タレントの社会的評価を著しく低下させ、