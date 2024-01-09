長年の友人に家族ぐるみで侮辱的な態度を取られ、絶縁を決意したという男性の投稿を紹介したい。広島県に住む60代前半の男性（医療・福祉・介護／年収1200万円）は、「十数年前のG.W.中に元友人の御尊父の葬儀があり予定をキャンセルして参列した」と振り返る。その際に元友人の妻に信じられない対応をされ、それをきっかけに絶縁したという。（文：真鍋リイサ）学生時代は「じゃれ合い」と感じていたが「私の勘違い」だった男性は