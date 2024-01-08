吉本興業は8日、一部週刊誌で性加害問題が報じられていたダウンタウン松本人志（60）の活動休止を発表した。松本が出演した4日放送の日本テレビ系「ダウンタウンDXDX最強開運ランキング×血液型1〜48位」（午後9時）の占いがネット上で話題となっている。星座と血液型の組み合わせで運勢を占う企画で1〜48位まで発表された。9月8日生まれの松本は「おとめ座」のB型で、48位中35位だった。10点満点で恋愛運2、金運4、仕事運5、健
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