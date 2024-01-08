思春期を含め、10〜20代が生活を正すよう咎められたり、働くよう促されたりして、親きょうだいと険悪になるケースは少なくない。そんなとき、「決して勢いで、『家から出て行け』などと言わないでほしい」と警鐘を鳴らすのは、兼本芳香さん（仮名・当時30代）。◆大学受験の失敗で失意の底に…兼本さんの両親は家計を支えるために朝から晩まで働き、兼本さんは親に代わってきょうだいの面倒をみた。いちばん年の離れた弟Kさん