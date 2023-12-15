Netflixシリーズ「幽☆遊☆白書」が、12月14日(木)より世界独占配信スタート。これを記念して、浦飯幽助の必殺技である「霊丸」やキャラクター紹介ムービーが渋谷をジャック！動画を交えながらご紹介します。1990年から4年間、週刊少年ジャンプ(集英社)で連載された冨樫義博による伝説的大ヒット漫画「幽☆遊☆白書」(ジャンプ・コミックス刊)。第1話で主人公が死亡するという衝撃的な展開で連載が開始。人間界、魔界、霊界という