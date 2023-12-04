俳優の梅沢富美男（73）が4日、TOKYOMX「バラいろダンディ」（月〜金曜後9・00）に生出演し、「24時間テレビ」をめぐる心ない評価に異議を唱えた。番組では、日本テレビ系列の日本海テレビジョン放送（本社鳥取市）の元経営戦略局長の男性が、「24時間テレビ」の寄付金の一部を着服していた件についてピックアップ。さらに、番組の存在意義にも疑問を唱える声を紹介した。その中で、梅沢が引っかかったのは「感動ポルノ」
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