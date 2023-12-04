NPBºç¸¶¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤¬ÃÌÏÃÈ¯É½¡Ä¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÉ»ßÅ°Äì¤ò»Ø¼¨³ÚÅ·¡¦°ÂÜÛÃÒÂçÅê¼ê¤¬¥Ñ¥ï¥Ï¥éÌäÂê¤Ç¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤Îºç¸¶ÄêÀ¬¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤¬4Æü¡¢ÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î12µåÃÄ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ç¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÉ»ß¤ÎÅ°Äì¤ò»Ø¼¨¡£³ÆµåÃÄÆâ¤ËÊ£¿ô¤ÎÁë¸ý¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¡£°ÂÜÛ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÁª¼ê¤¬¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¹Ô°Ù¤òµåÃÄ¤ËÁÊ¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£·î1Æü¤ËNPB¤«¤é¸ø¼¨¤µ¤ì¤¿³ÆµåÃÄ