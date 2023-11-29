安樂智大のパワハラ疑惑
『安樂智大のパワハラ疑惑』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年3月6日
2023年12月28日
2023年12月21日
2023年12月12日
2023年12月8日
2023年12月5日
2023年12月3日
2023年12月2日
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安樂智大の来季復帰が難しい理由は実績？山川穂高や中田翔との決定的な違い
山川穂高や中田翔の例と異なり、来季の国内復帰は厳しいとNPB球団関係者
FRIDAYデジタル
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安樂智大のパワハラ問題 佐藤義則氏が断罪「性格に一番の問題がある」
「本人の性格に一番の問題があるのだろう」などとコメント
デイリースポーツ
2023年12月1日
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楽天・田中将大、安楽パワハラ問題を反省「率先して注意すべきであった」
「皆様にご心配をおかけし、申し訳ございません」とチームメートとして謝罪
スポニチアネックス
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玉川徹氏、楽天安楽投手のパワハラ問題に「まだ出てくると思う」指摘も
複数の後輩が告発したことに、玉川徹氏は「特に意外性はない」と言及
日刊スポーツ
2023年11月30日
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楽天が安樂智大のパワハラ問題巡り改めて謝罪 相談窓口設置へ
これまで球団として、選手が相談できる環境を十分に作れなかったと説明
スポニチアネックス
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田中将大がSNSで沈黙を貫く理由 現役選手が説明「球団から言われている」
騒動が飛び火した田中将大は30日時点、SNSで沈黙を貫いているという
NEWSポストセブン
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安樂智大 遠征先で「女を呼べ」深夜の飲食店で後輩に大声で説教も
遠征先で「女を呼べ」と言われた後輩が女性を集めたこともあったと現役選手
NEWSポストセブン
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楽天・安樂智大を自由契約へ アンケートで10人が直接の被害訴える
球団社長によると、アンケートで10人が直接の被害を訴えたとのこと
日テレNEWS NNN
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安樂智大めぐる調査結果を球団が発表 被害訴えは10人、見聞きしたのは40人
アンケートで被害を訴えたのは10人、見聞きしたのは40人とのこと
デイリースポーツ