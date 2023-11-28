オシャレな外観や凝った内装が魅力のデザイナーズ物件。一見すると都会的で目を引くが、デザイン優先のために居住性が損なわれているケースもある。そこで、実際にデザイナーズ物件に入居したことのある人たちに、住み心地を聞いてみた。【画像】都内のデザイナーズ物件に住むゆーきさん（仮名・40代）※写真はイメージです©AFLO◆ ◆ ◆吹き抜けと大きな螺旋階段が気に入って引っ越し都内の閑静な住宅街に佇むオシャレ