オシャレな外観や凝った内装が魅力のデザイナーズ物件。一見すると都会的で目を引くが、デザイン優先のために居住性が損なわれているケースもある。そこで、実際にデザイナーズ物件に入居したことのある人たちに、住み心地を聞いてみた。【画像】都内のデザイナーズ物件に住むゆーきさん（仮名・40代）※写真はイメージです©AFLO◆ ◆ ◆吹き抜けと大きな螺旋階段が気に入って引っ越し都内の閑静な住宅街に佇むオシャレ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 24時間TV寄付金着服 存続危機か
- 2. 硫黄島「異常なスピード」で変化
- 3. 一等地に空き店舗 ヤバすぎる訳
- 4. さすまたで応戦「推奨できない」
- 5. 「iOS 17.1.1」重大なバグが発生
- 6. 「高木さん」実写化 10年後描く
- 7. 言えない…小学生男子から性加害
- 8. 箱根駅伝の走者 エグい報酬格差
- 9. ひとりが白目剥いた高額飛行機代
- 10. 南野陽子の逮捕夫「嫁は金ヅル」
- 1. 硫黄島「異常なスピード」で変化
- 2. 一等地に空き店舗 ヤバすぎる訳
- 3. さすまたで応戦「推奨できない」
- 4. 安土桃山時代の刀を所持 逮捕
- 5. 動画の人物は自分 辻元氏が謝罪
- 6. タオル原因 父親蹴られ意識不明
- 7. ゴーン氏窮地? 豪邸から退去命令
- 8. 勘違いで使用 著作権侵害で賠償
- 9. 小室さん夫妻が「行方不明」に?
- 10. 池田大作氏が総理を断念した理由
- 1. 答弁でスマホ使用 河野氏に注意
- 2. 政府クラウドに初の日本企業、さくらイ…
- 3. 首相、馳知事発言に対応考える
- 4. 一目惚れした男性逮捕 衝撃理由
- 5. 辻元議員の「メガネ」発言に批判
- 6. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
- 7. 「責任持つ政治家か」 桜井よしこ氏が…
- 8. 憲法改正を諦めない!? 安倍晋三前首相…
- 9. 学校の「通知表」今後なくなる?
- 10. 日ベトナム、安保協力を拡大 両首脳、…
- 1. ガザで四肢切断の子 推計900人
- 2. パリ市長 Xは「巨大な下水道」
- 3. 川に白い泡…印のヤバいゴミ問題
- 4. 韓国女優ヌーブラ露出の放送事故
- 5. ウ軍「ロシアに多大な損害」
- 6. 米男性の腸に無傷のハエを発見
- 7. 北「衛星でホワイトハウス撮影」
- 8. プーチン氏への「直訴」呼びかけ
- 9. 露軍の死傷率 侵攻後で最高か
- 10. 事故で体が真っ二つに ブラジル
- 1. 箱根駅伝の走者 エグい報酬格差
- 2. 部下が幻滅「叱り方」の3大NG
- 3. LINEヤフー「すき」を突かれたか
- 4. 幸せを感じるために必要な年収
- 5. 突然口に指突っ込まれ…女性呆然
- 6. 独身の持ち家と賃貸 どちらが得?
- 7. Fランより高卒で就職の方が良い?
- 8. LINEヤフーに攻撃 韓国のIT経由
- 9. すき家 牛丼70円引きカード発売
- 10. 毎年恒例 ホットケーキまん発売
- 1. 「iOS 17.1.1」重大なバグが発生
- 2. Amazonのイヤホンが62%OFFに
- 3. パスタなど飲食料が最大58%オフ
- 4. AirPodsなどイヤホン 最大62%off
- 5. Adobeなどソフトが最大35%オフ
- 6. Googleドライブ 一部データ消滅?
- 7. 実は若者も多い 踏み間違い事故
- 8. エアコン 温度上げる前の節電法
- 9. Amazon Fire TV 起動直後に広告
- 10. ブラックフライデー 人気商品は?
- 1. 安樂智大の疑惑 有名な話だった?
- 2. 田尾氏「安樂は自由契約になる」
- 3. 163億円FWと比較「三笘は5億円」
- 4. ベストナイン賞選外「なんでや」
- 5. C・ロナが自ら得たPK返上 話題に
- 6. 巨人・高木が引退「やり切った」
- 7. 274億円「最強投手」が急転落
- 8. 楽天が納会中止 安樂の疑惑影響
- 9. 久保建英の争奪戦 マンCも参戦へ
- 10. カージナルス 山本争奪から撤退
- 1. 24時間TV寄付金着服 存続危機か
- 2. 「高木さん」実写化 10年後描く
- 3. ひとりが白目剥いた高額飛行機代
- 4. 南野陽子の逮捕夫「嫁は金ヅル」
- 5. 草なぎ剛のサブウェイ注文が話題
- 6. 池田氏の葬儀 久本雅美の憔悴姿
- 7. 購入者嘔吐 水野美紀の夫ら謝罪
- 8. 席譲って貰えない嘆きにSNS共感
- 9. 西本はるか 現在の職業を明かす
- 10. 女子会での飲食店料を明かし物議
- 1. 仲間になって驚いた敵キャラ1位
- 2. 義家族「育ちが悪い」一言で逆転
- 3. 夫の単身赴任先に妹 疑心暗鬼に
- 4. 結婚考え直すべき 男の特徴指摘
- 5. 「浮気」のボーダーライン5つ
- 6. 習い事をマネ ママ友の迷惑行為
- 7. 誰もいないのに会話する息子
- 8. 悲劇のヒロインぶる 彼女に呆れ
- 9. 1時間以上遅刻も逆ギレ 衝撃理由
- 10. DAISO 自慢したくなるアイテム