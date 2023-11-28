河野デジタル相は２８日の閣議後記者会見で、２０２６年中の導入を目指す新たなマイナンバーカードについて、名称の変更に関する意見を募集すると発表した。デジタル庁は次期カードの記載事項などの中間骨子をまとめており、１２月８日までパブリックコメント（意見公募）を行う。中間骨子では「マイナンバー利用事務とカードの利活用が混同されている場合がある」と指摘し、名称の変更も検討すると明記した。河野氏は記者会見