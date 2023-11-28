エンゼルスからＦＡとなった大谷翔平投手（２９）争奪戦からヤンキースが撤退か。米スポーツ専門局ＥＳＰＮのジェフ・パッサン記者は２７日（日本時間２８日）に「ヤンキースは（オリックスの）山本由伸投手獲得には積極的」と前置きするとこう続けた。「史上最高の才能を備えた選手がＦＡで獲得可能であるにもかかわらずヤンキースがその候補に加わっていないと考えられる事実は、北米スポーツ史上最高額の契約を結ぶことに消極