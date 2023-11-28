先月、10年にわたる連載を終えた漫画『からかい上手の高木さん』（作者：山本崇一朗）が、永野芽郁主演、高橋文哉共演で実写映画化されることが発表された。映画の舞台は、中学生時代から10年後。教育実習生として母校へ帰ってきた高木さん（永野）と、母校で体育教師となった西片（高橋）をオリジナルストーリーで描く。来年（2024年）5月31日公開予定。原作『からかい上手の高木さん』１巻書影原作は、隣の席になった女の子