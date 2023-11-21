米大リーグ公式サイトは２１日までに「再契約の可能性があるＦＡ選手」と題した記事を掲載し、エンゼルスからＦＡになった大谷翔平選手の古巣復帰について言及した。同サイトは、メジャー全３０球団からＦＡになった各選手の中で再契約する可能性のある１人を選択。エンゼルスの項目では今オフ最大の注目を集めている大谷を選び、「肘のけが（９月に右肘じん帯手術）が、アナハイム復帰への扉を開くかもしれない」と記した。