放送日時9月15日（日）11:45〜12:45 ゲスト先生東京ホテイソン先生 放送内容次回は、「ザ・狭ニーズ」狭〜い世界で爆ウケしている通称「狭ニーズ」な商品やサービスを多数ご紹介！山田が熱望している「狭ニーズ」なグッズとはいったい何…！？お楽しみに！