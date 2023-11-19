フィギュアスケート男子で２０１４年ソチ、１８年平昌五輪を連覇し、プロスケーターとして活躍する羽生結弦さん（２８）が離婚を発表してから一夜明けた１８日、国内にとどまらず海外からも多くの驚きの声が寄せられた。１７日深夜に自身の公式Ｘ（旧ツイッター）で発表。８月４日に電撃結婚を公表してから、わずか１０５日で決断に至った理由として、羽生さんは結婚相手への誹謗（ひぼう）中傷やストーカー行為、一部の過熱報道
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