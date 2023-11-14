８時間の手術で切断された手首を再接着四川省成都市10日、四川省骨科医院の病室で、石膏ギプスで包まれた手を動かそうとする患者の李さん。（成都＝新華社記者/董小紅）【新華社成都11月14日】中国四川省成都市にある整形外科専門病院、四川省骨科医院の医療チームはこのほど、右手首を切断した患者の緊急接合手術を成功させた。患者は現在、順調に回復しており、指をわずかに曲げ伸ばしできるようになった。８時間の手術で切