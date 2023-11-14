「最近、マンションに戻ってきたようです。ベランダで洗濯物を干している姿をお見かけしましたよ」そう語るのは、横浜市内のマンションに住む女性。彼女が目撃したのは、小室圭さんの母・佳代さんだった。昨年12月、本誌は小室圭さんの実家から、郵便局員たちがスーツケースを運び出す様子をキャッチしている。実はその後、1年近くも佳代さんの目撃情報は途絶えていたのだ。「ある週刊誌が2月に、“佳代さんの近影”として、カゴに