名誉棄損による逮捕で注目される“私人逮捕系YouTuber”。「一般人には躊躇せず凸撃も、ケツモチがいる相手にはかなり敏感…」なナイーブな一面も。逮捕者はまだまだ続く？ 痴漢、盗撮、チケット転売などに関与したと思われる人物に対し、無理やり体を押さえつけたり、顔にモザイクをかけずに動画サイトやSNSに投稿する……そうした行動を問題視する声も大きくなっていた「私人逮捕系YouTuber」についに逮捕者