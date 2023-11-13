こんにちは。恋愛婚活コンサルタントの菊乃です。これまで1000人以上の「出会いがない男女」の相談に乗ってきた筆者ですが、かつては髪もボサボサで化粧もしない“完全なる非モテ”。「人は変われる」を自ら実践し、多くの方々の「もったいないところ」をご指摘してきた経験から、誰も言ってくれない「恋愛に役立つリアルな情報」をお伝えします。◆「婚活さえすれば結婚できる」と信じるアラフォー女性たち婚活コンサルの私が言う