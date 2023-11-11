“泳ぐ宝石”とも呼ばれる日本の錦鯉（にしきごい）。外国人のバイヤーがこぞって買い求めるなど高い人気を誇り、増加する輸出額は63億円に達します。ただ、輸出の約2割を占めるという中国向けが事実上ストップ。何が起きているのか、現場で取材しました。■オークションに多くの外国人バイヤー東京・中央区にある、築地からほど近い料亭。色とりどりの錦鯉（にしきごい）が優雅に泳いでいます。食事とともに楽しめるようにと、席