愛知県常滑市の住宅で9日午後、年齢不詳の男性1人と女性2人の遺体が見つかりました。9日午後5時半ごろ、常滑市北汐見坂1丁目の住宅で、近所の人から「異臭がする」と連絡を受けた知人の男性(49)が愛知県警常滑署に通報しました。警察が駆け付けると、住宅から年齢不詳の男性1人と女性2人の遺体が見つかりました。遺体はいずれも成人とみられ、腐敗が進んでいて、仰向けの状態だったということです。