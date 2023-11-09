恋愛中、女性はどのように振る舞うべきか日々考えるものです。そこで今回は、男性が意外と見ていることを3つご紹介します。些細なことかもしれませんが、意識することで、彼との関係がさらに深まるかもしれませんよ！清潔感恋愛において、第一印象は最も大切なもの。特に、清潔感はその最たる要素です。髪が乱れていないか、服にしわがないかなど、小さなことでも常に意識することが大切です。清潔感は、自己管理能力有無の判断に