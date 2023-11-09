■角を曲がるたびにユニークな商品が目を引くスウェーデン生まれの家具チェーン・IKEA（イケア）は、顧客自身で組み立てる高品質で低価格、そして洗練されたデザインの家具で知られる。こうした商品自体と同じくらい知名度が高いのが、「迷路型」ともいわれる独特な店舗レイアウトだ。曲がりくねったショールームを順路通りに歩くこのレイアウトは、まるで実物大のカタログそのものだ。角を曲がるたびにユニークな商品が目を引き、