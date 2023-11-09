カイロ大学で2年過ごした「同居人」その人の名は、北原百代さんという。『女帝 小池百合子』（文藝春秋）で作者の石井妙子氏は小池百合子東京都知事の｢虚飾の履歴｣を描いた。北原さんはその最大の情報源であり、1972年から76年にかけてエジプト・カイロで共に学び、2年間を共に過ごした同居人だが、「早川玲子」という仮名だったために、その存在が疑われたこともある。11月8日の文庫本発売を機に、実名告発に転じた北原さんに会っ
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