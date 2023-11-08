拳銃を持った男が埼玉県蕨市の郵便局に立てこもった事件のテレビ中継に乱入して物議を醸した「私人逮捕系」YouTuber・煉獄コロアキさんのYouTubeチャンネルが、2023年11月8日夕までに停止した。「犯人和ませたから俺達の手柄だろ！？」コロアキさんは、アイドルグループのチケットを不正転売したとみられる人物などを取り締まる私人逮捕系YouTuberだ。コロアキさんがSNSなどに投稿した動画はしばしば物議を醸しており、9月には一般