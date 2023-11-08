サンリオのYouTubeチャンネルが11月1日、動画を投稿。この動画内容などを巡り、物議を醸しています。【実際の動画：サンリオ、ハローキティの誕生日動画が物議】サンリオ社長が動画に登場同チャンネルは、1日に誕生日と50周年を迎えたハローキティ（以下、キティ）を祝う、『ハローキティお祝い大作戦【11月1日は誰のバースデー？】』と題した動画を公開。シナモロールやマイメロディなど同社の人気キャラクターが登場し、誕生日を