中古車販売大手ビッグモーターによる保険金不正請求で、金融庁は保険業法に基づき、保険代理店登録を取り消す行政処分を出す検討に入った。早ければ月内にも取り消す。従業員が故意に自動車に傷を付け、修理代金を水増し請求する不正の横行が悪質だと判断した。ビッグモーターは財務局に保険代理店として登録し、大手損害保険会社と契約を結んで自動車損害賠償責任保険の契約や、任意保険の販売をしていた。金融庁は９月からビ