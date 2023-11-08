女優の新垣結衣（35）が8日、日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）にVTR出演。「これだけは許せない」ということを明かした。同番組アシスタントを務める、同局・黒田みゆアナウンサーとの対談企画を実施。黒田アナから「これだけは許せないことは？」と聞かれると、「外出着のままソファとかベッドに乗ること」と答えた。さらに「（外出着で）ベッドには絶対乗らないですけど、ソファは来客があったりすると外出着だっ