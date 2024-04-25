平日午後のドラマ再放送で、フジテレビ系では関東地区で「コード・ブルー３」（２０１７年）、関西地区（カンテレ）では「全開ガール」（２０１１年）＆「コード・ブルー」（２００８年）のセットとなり、２０歳当時の新垣結衣（３５）の姿に衝撃が走り「ガッキー祭り」と盛り上がっている。一方でネット上などでは、なかなか再放送されない新垣出演ドラマとして「リーガル・ハイ」（１期・２０１２年、２期・２０１３年）の放