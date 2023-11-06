ウクライナ南部ザポロジエ州ロボティネ近くで、ロシア軍がいた場所を調べるウクライナ兵＝4日（ロイター＝共同）【キーウ共同】ウクライナ軍は5日、ロシア軍が南部オデッサ州のインフラ施設をミサイル攻撃し、建物が損壊したと明らかにした。職員3人が負傷し、周囲の家屋に被害が出た。ウクライナメディアが報じた。一方、米シンクタンク、戦争研究所は4日、ロシア独立系メディアなどのデータを基に過去2週間で900人超のロシア兵