パレスチナを擁護するある男性が英国バーミンガムにあるマクドナルドの店舗にパレスチナの国旗の色をスプレーしたネズミ数十匹を放つ映像が公開された。先月３１日、ニューヨーク・ポストなどの報道によると、「ネズミバーガーをどうぞ」というタイトルをつけた映像は頭にパレスチナの国旗を描いた男がナンバーがついた自動車のトランクを開く場面から始まる。男はトランクから、赤・緑・白などパレスチナの国旗の色のスプレーで色