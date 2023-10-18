¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö18Æü¸á¸å¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¤è¤ë¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ø¤ÎÃÏ¾å¿¯¹¶¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¡Ö¿ÍÆ»´íµ¡¤Î´ËÏÂ¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¡×Â¦¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢17Æü¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶èËÌÉô¤ÎÉÂ±¡¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¶õÇú¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë500¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤«¤é¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ¤Î