中東問題専門家の意見先週14日（土）の朝日放送「正義のミカタ」は、イスラエルとパレスチナのイスラム組織ハマスの戦争について見応えのある応酬が繰り広げられた。中東問題専門家である高橋和夫先生（放送大学名誉教授）の解説に対し、芸人のほんこんさんが鋭く切り込んだ形だ。photo by gettyimages7日にハマスがイスラエルを急襲し、戦争状態と表現した。その後ハマスは大規模なミサイル攻撃を続け、複数の箇所でイスラエル領