完全受注生産だとか。「ちいかわ×阪急電車ラッピング列車」の鉄道模型を発売阪急電鉄は、「ちいかわ×阪急電車 ラッピング列車」の鉄道模型（Nゲージ）を受注生産で販売します。受注期間は2023年10月11日（水）から11月6日（月）までで、2024年4月中旬に出荷を予定。阪急電車グッズ公式オンラインショップ「HANKYU DENSHA SHOP」で受け付けています。「ちいかわ×阪急電車」コラボ装飾列車（画像：阪急電鉄）。模型化されるの