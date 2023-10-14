»Ò¤É¤â¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤­¡¢YouTube¤ò¸«¤ë¤Î¤È¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¡£¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¹»Ä¹¤ÎÀ±Í§·¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Î¤ª´«¤á¤ÏÃÇÁ³¥²¡¼¥à¡£¥²¡¼¥à¤Ï¼«Ê¬¤Î¼ê¤äÌÜ¤òÆ°¤«¤·¡¢¹Í¤¨¤Æ¡¢²èÌÌ¤ÎÆ°¤­¤ËÈ¿±þ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢À±Í§·¼¡ØÇ¾¤ò³è¤«¤¹¥¹¥Þ¥Û½Ñ ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÅ¯³ØÇî»Î¤¬¶µ¤¨¤ëÃÎÅª³èÍÑË¡¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¡áiS