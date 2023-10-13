パレスチナ自治区ガザ南部に向かう人々＝13日（ゲッティ＝共同）イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザ地区北部の住民に通告した南部への避難は、国連によると24時間以内に110万人の移動を求める内容だ。事実上無理な要求で、国際社会から批判が相次いだ。国連のドゥジャリク事務総長報道官は「破滅的な人道的結末を招くことなく実施するのは不可能だ」と指摘した。パレスチナ通信によると、アッバス自治政府議長は13日、ブリン