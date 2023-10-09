パレスチナ自治区のイスラム組織「ハマス」の攻撃と、イスラエルの報復による死者は1100人以上にのぼっています。なぜこのタイミングでの攻撃だったのでしょうか。日本テレビ・近野宏明解説委員に聞きました。◇◇◇7日に攻撃を仕掛けた「ハマス」は、パレスチナ自治区のガザ地区を実効支配するイスラム組織で、イスラエルとは激しく対立しています。パレスチナ側の後ろ盾はアラブ諸国やイラン。イスラエルの最大の後ろ盾は