BIGBANG出身のT.O.Pが、ラッパーの2PAC（本名トゥパック・シャクール）さんを殺害した容疑者の写真を公開した。【画像】T.O.PがBIGBANGを離れたワケ「極端な選択を…」T.O.Pは9月30日、自身のSNSに、2PACKさんを殺害した容疑で逮捕された元ギャングのリーダー、ドウエイン・デイビスの写真を投稿した。この投稿に対して特に説明はなかったが、ネット上ではT.O.PがBIGBANGのラッパーを担当していたことに着目し、伝説的ラッパーの2P