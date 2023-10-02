いまも福岡での人気は絶大だという。巨人“粛清”第1弾は松田宣浩…2年連続4位目前で非情のストーブリーグが早くも始まった1日に引退セレモニーを行った巨人の松田宣浩（40）。古巣ソフトバンク時代の先輩である小久保裕之（現ソフトバンク二軍監督）や王貞治球団会長からのビデオメッセージを受け取り、「プロ18年間は夢のような時間でした」と感謝した。とはいえ、巨人には今季1年しか在籍しておらず、むしろ17年間在籍し