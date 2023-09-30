このほどギリシャで、ビニールハウスの中にヒツジの群れが迷い込み、栽培中の医療用大麻約100キロが食べられてしまった。事態に気付いた栽培主は「ヤギよりも高くジャンプしていましたよ」とヒツジたちのおかしな行動を振り返っていると、米ニュースメディア『New York Post』などが報じた。被害に遭ったのは、ギリシャ中央部テッサリア地方のアルミロスにある医療用の大麻を栽培しているビニールハウスだ。ギリシャでは、2017年か
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ホタテ年5粒食べて 異例呼びかけ
- 2. 月500万荒稼ぎ ポケカ転売の実態
- 3. ノーブラで観戦 胸注目され怒り
- 4. AV女優が文化祭快諾も…学校側NG
- 5. 元宝塚AV出演? 過去にトラブルか
- 6. 本名使えず のんめぐる奴隷契約
- 7. ノーブラ観戦騒動 実は有名女優
- 8. 日テレ関係者は出禁 店主に賛同
- 9. 中国人観光客 処理水への本音は
- 10. コムドット に騒音トラブルか
- 1. 月500万荒稼ぎ ポケカ転売の実態
- 2. 本名使えず のんめぐる奴隷契約
- 3. ノーブラ観戦騒動 実は有名女優
- 4. 日テレ関係者は出禁 店主に賛同
- 5. 男性発見「登山届」が決め手に
- 6. 「死のドレス」 染料に猛毒ヒ素
- 7. 死体持ってくる クルド人を逮捕
- 8. 首相「増税メガネ」呼称に立腹か
- 9. 台風14号「コイヌ」発生 来週半ばに先…
- 10. 1円玉より小さなカメラで盗撮
- 1. 宗男氏 ムルアカ氏の急死で慟哭
- 2. ポコッと膨らむお腹 14歳で腫瘍
- 3. 日韓新宣言? 対立再燃の危うさも
- 4. 横浜で親子刺傷「大麻をよこせ」
- 5. 「議員もインボイスを」国民怒り
- 6. 地球に酷似 第9惑星存在か
- 7. 旧統一教会の解散請求へ＝霊感商法「組…
- 8. ビッグモーター なくなる可能性
- 9. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 10. インボイス中止求め官邸前で抗議
- 1. 中国人観光客 処理水への本音は
- 2. タイで中国人観光客が激減 なぜ?
- 3. 4歳児溺死 監視カメラに衝撃真実
- 4. 金の延べ棒 米コストコで大人気
- 5. 夫が犬に性的虐待 妻は名変える
- 6. 日本人3人 逃走してタイ入りか
- 7. フランス トコジラミが大量発生
- 8. 胃から大量の金属…危険な状態か
- 9. 宮脇咲良がイメチェン 絶賛の声
- 10. NY非常事態宣言「生命脅かす雨」
- 1. ホタテ年5粒食べて 異例呼びかけ
- 2. JR東「ハイテク自販機」廃止へ
- 3. 数年ぶり実家はゴミ屋敷 子後悔
- 4. 年金は月14万円 独居老人の後悔
- 5. 400万円がパーに? 年金の悲劇
- 6. 老人ホーム急増も…戦慄の実情
- 7. 6児のワーママ やらない家事6つ
- 8. 年金月31万円夫婦 老後共倒れに
- 9. 年収900万も「マック行けない」
- 10. 金持ち企業ランキング 2位任天堂
- 1. 首都圏住みたい路線 ダントツ1位
- 2. iPhone15 騒がれる5つの問題点
- 3. 仏「iPhone販売停止命令」撤回
- 4. 伝説の画家の作品 14億円で販売
- 5. 約28分で100%の「神充電スマホ」
- 6. ガソリン代 月8000円以上が最多
- 7. AmazonでAnker製品が最大42%オフ
- 8. のんさんと新津ちせさんの食欲が止まら…
- 9. Apple 苦情の対処メモ配布か
- 10. 日本科学未来館がTVアニメ「AI(アイ)の…
- 1. ノーブラで観戦 胸注目され怒り
- 2. 俳優と激似 バレー界の19歳話題
- 3. 原監督の電撃解任も? 球団内騒然
- 4. 大谷翔平 HR王へまた一歩前進
- 5. サモア戦中継で映った観客に騒然
- 6. ガルシア 39号HR放ち大谷と5本差
- 7. 競泳 背泳ぎで超異例フライング
- 8. 池江と抱擁で涙 中国選手が告白
- 9. 中国競泳 珍フライングで失格に
- 10. 藤浪 大喜びする映像に日米反響
- 1. AV女優が文化祭快諾も…学校側NG
- 2. コムドット に騒音トラブルか
- 3. Mステの途中でACジャパンCM 話題
- 4. BIGMOTOR「訴訟地獄」の可能性も
- 5. 降谷建志の離婚 別の要因を指摘
- 6. コナン作者がうっかり発言 騒然
- 7. 英で活躍中の日本人 性被害告白
- 8. 矢作 離婚発表のMEGUMIに私見
- 9. 往年の人気アイドル岡崎友紀 ジャニー…
- 10. 大沢あかねの写真に「可愛過ぎ」
- 1. おなら臭い人 要注意の食習慣
- 2. 15kg痩せた食事のシンプルルール
- 3. 「白髪」の進行が進む? NG習慣
- 4. 猫好き必見 セリアねこ型グッズ
- 5. 夜中のミルク作り夫が担った結果
- 6. 「眠いから下触って」彼氏に唖然
- 7. 「あつ森」風のしまむら傘が話題
- 8. 「ナイトブラ」育乳説は本当か
- 9. マック 知る人ぞ知るメニュー
- 10. 席譲れと言われ…貧血で倒れる