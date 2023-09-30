このほどギリシャで、ビニールハウスの中にヒツジの群れが迷い込み、栽培中の医療用大麻約100キロが食べられてしまった。事態に気付いた栽培主は「ヤギよりも高くジャンプしていましたよ」とヒツジたちのおかしな行動を振り返っていると、米ニュースメディア『New York Post』などが報じた。被害に遭ったのは、ギリシャ中央部テッサリア地方のアルミロスにある医療用の大麻を栽培しているビニールハウスだ。ギリシャでは、2017年か