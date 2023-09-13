森保ジャパンに完敗したドイツ代表は１２日（日本時間１３日）、国際親善試合で昨年のカタールＷ杯準優勝のフランス代表に２―１で勝利した。ドイツは９日（同１０日）の日本戦に敗れるなど３連敗でハンジ・フリック監督（５８）が解任となり、ルディ・フェラー暫定監督の下で再スタート。前半４分にＦＷトーマス・ミュラー（３４）がボレー弾を決めて先制すると後半４２分にカウンターからＦＷレロイ・サネ（２７）が加点。終