¡Ö»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤Ç¿Í´Ö³èÆ°¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¸¶´´·Ã¤¬·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡£¡Ö·ëº§¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¤¤¿¡×²áµî¤Ë¤ÏÎø°¦¤â ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢2018Ç¯¤ËÆÍÇ¡¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿¸¶´´·Ã¡£2020Ç¯¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤·¡¢º£Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥åー20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Èà½÷¤¬¸ì¤ë¡¢µÙ¶È¤·¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤È³èÆ°µÙ»ßÃæ¤ÎÀ¸³è¡£ µÙ¶ÈÍýÍ³¤Ï¡È¿Í´Ö³èÆ°¡É¤Î¤¿¤á ――2020