日本の大黒柱は緊張と無縁…試合直前に首ガックリバスケットボール男子日本代表を、48年ぶりの五輪自力出場に導いた渡邊雄太が、2日のカーボベルデ戦直前、プレッシャーがかかるはずの瞬間に見せた“かわいい”姿がファンの注目を集めている。沖縄などで行われているワールドカップの公式X（旧ツイッター）アカウントが掲載したのは、日本のベンチで渡邊がいすの背もたれに体を預け、目を閉じている写真。投稿時間から、2日の