バスケットボールW杯バスケットボールのワールドカップ（W杯）日本・フィリピン・インドネシア共催大会は8月31日、世界ランク36位の日本が順位決定リーグ（L）で同17位のベネズエラに86-77で勝利。48年ぶりの自力での五輪出場へ王手をかけた。日本と五輪出場権を争う中国では「日本男子はパリ五輪出場資格をほぼ手中にした」などと報じられ、同国のファンからも「努力が報われるのは当然」「認めないわけにはいかない」など称賛