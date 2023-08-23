8月中旬頃に学校がスタートするスコットランドでは、ちょうど先週あたりから夏休みを終え、緊張した面持ちで新学期を迎える子供たちの姿が見られるようになった。そんな子供たちを目の当たりにし、同国在住の母親が最近、初登校した娘のビフォーアフターの写真を地元ネットメディア『Daily Record』でシェアしたところ、大きな反響を呼んだ。【この記事の他の写真を見る】ステイシー・マックラーさん（Stacey McCullagh、40）の娘