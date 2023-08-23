8月23日に第105回全国高等学校野球選手権記念大会の決勝が行われ、107年ぶりの優勝を目指す慶応と、二連覇がかかった仙台育英の対戦は8対2で慶応が勝利した。この重要な一戦で躍動したのは、慶応の丸田湊斗選手（18）。1回の表に先頭打者ホームランを放つと、2回にもタイムリーヒット。優勝の原動力となり、試合終了後の場内インタビューでは「もう本当に色んな感情が混ざってちょっと言葉では表せない感情なんですけど、本当に今