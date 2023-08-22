NASAが2023年7月を「1880年以降で最も暑い月」と認定したように、2023年の夏は世界各地で非常に強い熱波が観測されています。アメリカのテキサス州では、さらに気温が上昇するという懸念から、2023年8月17日のスポット電力価格が前日の約60倍である、1メガワット時あたり4750ドル(約70万円)に達したことが報告されています。Texas Power Prices Surge 6,000% Near $5,000; ERCOT Calls for Conservation - Bloomberghttps://www.bl