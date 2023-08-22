21日、北海道新ひだか町の北海道市場サマーセール初日に北海道静内農業高校生産馬「ナリタトップスターの2022(光翔)」(牡、父ノーブルミッション)が上場され、ジャパンアクセスコーポレーションによって2,000,000円で落札された。 同校の生産科学科3年馬事コースの生徒たちにより、手塩にかけて育てられた同馬は7月8日の福島競馬で初勝利を記録したトリオンファーレが叔父に