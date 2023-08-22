日本は日本を知らない。今回の女子Ｗ杯を通して、私は強くそう思った。Ｊリーグ発足当時からずっと日本のサッカーを見てきた筆者は、近年のその成長ぶりに驚いている。ブラジルでは昔、ヘタなプレーをすると（大変失礼ながら）「おい、日本人みたいなプレーをするなよ！」と言っていた。しかし今、そんなことを言う者はひとりもいない。1993年、男子の日本代表は世界ランキング66位だった。それが今やどうだ。世界20位でＷ杯