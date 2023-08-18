「リアガラスに入っている横線」はデザイン？クルマに近づいてリアガラスを眺めると、細かい「横線」がたくさん入っていることに気づきます。そして更によく見ると、どのクルマにも同様の横線があるようです。【画像】クルマの窓が突然「バリン！！」 洗車でやりがちな「注意点」を画像で見る（21枚）この横線は単なるデザインなのでしょうか。それとも何か特別な役割を持っているのでしょうか。リヤガラスに映る「謎の線」